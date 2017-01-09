春節期間出國 台61線不比國道慢中央社 (2017-01-09 18:30)
（中央社記者黃旭昇新北市9日店）交通部公路總局今天表示，春節期間出國，用路人可利用台64線（八里新店線）接台61線，作為台北往返桃園國際機場的替代道路，旅行時間不會比行駛國道慢。
交通部公路總局第一區養護工程處今天表示，今年春節有6天連續假期，民眾趁機出國，避開國內旅遊景點壅塞，但若一出門就塞在前往機場路上，必定非常掃興。
交通部公路總局台北區監理所今天舉行記者會，公路總局表示，若於春節期間出國，用路人可以利用台61線，作為台北往返桃園機場的替代道路。
駕駛人可從台64線八里新店線，往八里方向，銜接台61甲，一路往南，由台61線大園交流道（34.95k處）下，行駛約500公尺，左轉台15甲線，再接台4線，即可到達桃園國際機場，旅行時間不會比行駛國道慢。1060109
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