（中央社記者張謙香港9日電）香港行政長官（特首）辦公室今天證實，特首辦公室收到新加坡總理李顯龍的信函，要求港方歸還被扣的9輛裝甲車。



特首辦公室回覆中央社記者查詢時，確認特首辦公室收到信函，並強調香港海關正就事件進行調查，特區政府會按香港法律處理。



外電稍早報導，李顯龍致函梁振英，要求立即歸還去年底在港被扣的9輛新加坡裝甲車。



這批裝甲車於去年11月23日被香港海關人員截獲並進行調查，之後新加坡方面證實，裝甲車屬於新加坡陸軍所有。



當時有報導指出，這批裝甲車是在台灣參與軍事演練後，經香港運送回新加坡。



這起事件一度引起外界猜測新加坡和中國大陸關係生變，北京方面可能藉此傳達不滿新加坡介入台灣或南海事務的立場。



在香港，私下運送軍火違反相關法令。1060109