陸2016年旅遊總收入 估18兆元中央社 (2017-01-09 18:23)
（中央社台北9日電）中國大陸國家旅遊局今天估計，2016年在大陸國內旅遊的總人數達44.4億人次，較2015年成長11%；因此產生的總收入則達人民幣3.9兆元（新台幣約18兆元），較2015年成長14%。
新華社報導，根據同一項統計，2016年大陸出境的旅遊人數為1.22億人次，較2015年成長4.3%。
大陸國家旅遊局同時預測，今年在大陸國內旅遊的總人數將達48.8億人次，較2016年成長10%；因此產生的總收入達4.4兆元，較2016年成長12.5%。
至於今年大陸出境的旅遊人數約為1.23億人次，較2016年成長約4%。1060109
關鍵字：
上一則：春節首波車潮 估小年夜下午南向
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
acer aspire R7-572．Acer Liquid E3．acer D732G．acer E3．ACER 13.3吋．Acer Liquid 皮套．ACER VN7．ACER 液晶螢幕．Seoul 液晶螢幕．Acer beTouch E400．白色 液晶螢幕．14吋 ACER．ACER 魔獸機．ACER ES1-111．ACER 通話平板．acer 平板．ACER V3-371-58MP．Acer aspire E5．ACER A1 保護貼．acer E5 筆電．19V 4.74A acer．ACER S240HL．acer 寬螢幕．acer s7-392 i7．Acer Aspire 5550．ACER V5-471G．ACER B1-730HD．ACER Aspire．ACER VN7-591G-79MX．acer 筆電 win7
日本成田機場太貼心 廁所竟提供手機用衛生紙【台灣好新聞報】
冷氣團將南下 北部低溫可能探13度【中央社】
最新落羽松秘境 雲林文物館必拍造景【景點家 Tripass】
興航股東會前夕 遠航依法提出重整興航【中央社】
台北圓山年節氛圍正濃 先睹為快【旅遊經】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》