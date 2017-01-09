（中央社台北9日電）中國大陸國家旅遊局今天估計，2016年在大陸國內旅遊的總人數達44.4億人次，較2015年成長11%；因此產生的總收入則達人民幣3.9兆元（新台幣約18兆元），較2015年成長14%。



新華社報導，根據同一項統計，2016年大陸出境的旅遊人數為1.22億人次，較2015年成長4.3%。



大陸國家旅遊局同時預測，今年在大陸國內旅遊的總人數將達48.8億人次，較2016年成長10%；因此產生的總收入達4.4兆元，較2016年成長12.5%。



至於今年大陸出境的旅遊人數約為1.23億人次，較2016年成長約4%。1060109