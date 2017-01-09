中華職棒／改善弱點 鄭鎧文要當全壘打王不當三振王NOWnews今日新聞 (2017-01-09 18:09)
統一獅強棒鄭鎧文去年寫下新人球季24轟的「鎧文障礙」，成為聯盟的新紀錄，不過他並不以此為滿足，在新的球季他希望自己能改進自身太容易被三振的弱點，成為全壘打王，而不是三振王。
鄭鎧文在去年10月13日的比賽轟出雙響炮後，將個人單季全壘打數推進到24支，同時也是生涯首次單季雙響砲，一次達成個人生涯的兩個里程碑。
不過同時去年鄭鎧文也被三振了119次，同樣也是聯盟新人單季的最多紀錄，因此本季他對自己的期望就是能夠降低自己的被三振率。
「明年要當聯盟的全壘打王，不當三振王。」鄭鎧文在開訓典禮上，表示自己的新年新希望就是能在這兩方面上有所突破，拿下一個大獎。
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