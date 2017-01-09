消息頻傳已久，富邦勇士終於在9日宣布更換洋將，李恩（Liam McMorrow）離隊，上季SBL最佳洋將巴隆（Earl Barron）確定回鍋。

本季加入富邦的李恩雖然態度良好並十分配合團隊，但平均得分16.8分排在各隊洋將之末，較缺乏進攻手段的他也讓球隊關鍵時刻缺少一個能夠倚賴的穩定得分點。

頂替李恩的巴隆是SBL第13季年度最佳洋將，該季平均可以攻下28.4分14.8籃板，是上季的聯盟得分王，並擁有外線投射能力，上季三分球命中率為36％，每場平均可以投進2.28記三分球，僅次於裕隆射手呂政儒。

巴隆在上季結束後加入日本B聯盟的富山雷鳥隊，不過在12月初時遭到解約。