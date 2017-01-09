歐風教堂X得來速 民雄星巴克必拍新景點景點家 Tripass (2017-01-09 16:30)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
跨國連鎖咖啡廳星巴克漸漸發展出多元化特色，舉凡從懷舊到華麗風，完全將咖啡廳的氛圍融入至在地的文化特色，現在就連歐風的教堂式建築也有了。嘉義民雄於8日正式開幕全台第十間有得來速的星巴克門市，除了方便的特點之外，其歐風教堂式的建築外觀更是超吸睛的焦點，以三角形搭配長方形的既當代又古典的設計，還有木頭牆椅的布置，一開幕就引發網路大量迴響，成為嘉義民雄的熱門新景點。
嘉義民雄星巴克外觀為歐風建築式教堂超吸睛 (圖片來源／統一星巴克咖啡同好會)
嘉義民雄星巴克內部裝潢擺設充滿古典風 (圖片來源／統一星巴克咖啡同好會)
嘉義民雄星巴克內部寬敞還設有得來速，為全台第十間有得來速的星巴克 (圖片來源／統一星巴克咖啡同好會)
嘉義民雄星巴克內還有擺設超可愛世界地圖 (圖片來源／統一星巴克咖啡同好會)
【Info】
星巴克 - 嘉義民雄門市
地址：嘉義縣民雄鄉建國路一段235號
電話：(05) 226 - 8724
日夜都能拍出夢幻照 嘉義必訪七彩水舞噴泉
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=14434
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
acer aspire R7-572．Acer Liquid E3．acer D732G．acer E3．ACER 13.3吋．Acer Liquid 皮套．ACER VN7．ACER 液晶螢幕．Seoul 液晶螢幕．Acer beTouch E400．白色 液晶螢幕．14吋 ACER．ACER 魔獸機．ACER ES1-111．ACER 通話平板．acer 平板．ACER V3-371-58MP．Acer aspire E5．ACER A1 保護貼．acer E5 筆電．19V 4.74A acer．ACER S240HL．acer 寬螢幕．acer s7-392 i7．Acer Aspire 5550．ACER V5-471G．ACER B1-730HD．ACER Aspire．ACER VN7-591G-79MX．acer 筆電 win7
- COACH 焦糖色馬車大C PVC斜背/側肩包
- PUMA 彪馬 FLARE SLIPON MESH 慢跑鞋 男18903701
- 【東方翡翠寶石】生肖屬龍、最適合配戴三合六合/猴鼠雞/的
- 【元健大和助聽器-未滅菌-美國天籟】充電式雙耳款 UP-6ETS(
- miu miu Madras 山羊皮撞色卡層設計釦式長夾(粉色/附可拆式
- 【美國 OSPREY】Daylite Plus 20L 超輕多功能隨身背包/攻頂
- 【BOSCH】四分震動電鑽超值包(GSB600RE VP)
- 正韓 假兩件單寧拼接混紡針織上衣 (灰色)-N.C21
- 【CITIZEN 星辰】Eco-Drive 光動能都會時尚日期腕錶(FE6015
- 【Hopma】都會雙排活動書櫃(書櫃/置物櫃)
日本成田機場太貼心 廁所竟提供手機用衛生紙【台灣好新聞報】
冷氣團將南下 北部低溫可能探13度【中央社】
最新落羽松秘境 雲林文物館必拍造景【景點家 Tripass】
興航股東會前夕 遠航依法提出重整興航【中央社】
台北圓山年節氛圍正濃 先睹為快【旅遊經】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》