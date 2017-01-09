文／MOOK景點家編輯部整理報導

跨國連鎖咖啡廳星巴克漸漸發展出多元化特色，舉凡從懷舊到華麗風，完全將咖啡廳的氛圍融入至在地的文化特色，現在就連歐風的教堂式建築也有了。嘉義民雄於8日正式開幕全台第十間有得來速的星巴克門市，除了方便的特點之外，其歐風教堂式的建築外觀更是超吸睛的焦點，以三角形搭配長方形的既當代又古典的設計，還有木頭牆椅的布置，一開幕就引發網路大量迴響，成為嘉義民雄的熱門新景點。