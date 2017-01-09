南方日報記者 金朱璽

雖然易建聯因傷缺陣讓2017年的CBA全明星賽星味大減，但全明星賽還是用史上最具創意的出場式活躍了氣氛。8日晚，CBA全明星賽在五棵松體育館上演，在各位明星你來我往四節比賽后，北方明星隊最終以149比147險勝南方明星隊，來自山東隊的丁彥雨航獲得了MVP。在CBA正賽中場休息的間隙，技巧挑戰賽、三分大賽和扣籃大賽的決賽也先後舉行。來自廣廈的孫銘徽加冕扣籃王，技巧賽的冠軍屬於新疆隊的王子瑞，而來自上海隊的弗雷戴特拿到了3分大賽的冠軍。

球員自創創意出場

這屆全明星賽的出場方式絕對最有創意的一次。為了配合每一名首發球員的不同特點，主辦方特別給10名首發球員配了極富個性的背景音樂，球員們也根據自己的喜好選擇出場造型。無論是王哲林的舞蹈，還是劉曉宇的許文強扮相，又或者是憨態可掬的韓德君的拳擊手造型，都讓現場球迷捧腹。北京市榮譽市民馬布里更是一出場就用中文「我愛你們」和大家打招呼，並從東道主北京隊的吉祥物霹靂鴨手中接過了具有京城特色的摺扇和鳥籠。於馬布里在下個月年滿40歲，這屆全明星賽很有可能是他的「絕唱」。

此外，在一群頭戴發光帽的小朋友中間，主辦方增加了裁判、球場擦地員、賽場安保、啦啦隊、球迷等特有要素的現代舞展示，動感的舞蹈和屬於籃球比賽的那份親切感讓觀眾不時爆發出歡呼聲。

開場式中最大的亮點，要數全明星球員的獻歌。原本主辦方安排了最會唱歌的孫悅代表東道主北京隊參與到這首主題歌的錄製環節中，但孫悅卻表示應該把這個機會讓給年輕球員，於是這個重擔便落在了翟曉川的頭上。雖然唱歌並非翟曉川的主業，但他還是在學歌和錄歌的現場表現得十分認真，並希望把最好的表現展現給球迷，為大家帶來歡樂。最終，翟曉川、周湛東、阿布都沙拉木和胡金秋作為球員代表登台獻藝。

丁彥雨航酷炫表演

比賽以雙方的控球後衛郭艾倫和劉曉宇跳球拉開了序幕。全明星賽的勝負從來不是至關重要的事情，雙方的防守是象徵性的，兩隊加起來只有11次犯規說明了這一切。觀眾想看的永遠是各路明星的精彩表演。除了扣籃，兩隊也依靠精準的三分球向NBA看齊，全場雙方共命中43記三分。

在雙方你來我往的飆分大戰結束后，MVP的歸屬也見分曉。最終，北方隊的丁彥雨航憑藉全隊最高的31分奪得2017年全明星賽的MVP。他第一節就4投全中砍下並列全場最高的10分。到了第二節，他也展示了自己「愛炫」的一面，360度轉身飛扣得手，非常契合全明星舞台的風格。這一記震撼全場的扣籃也引來觀眾們的高聲尖叫，畢竟這個動作在平時的聯賽中非常少見。

「大家參加全明星賽都是為了能緩解一下緊張的聯賽氣氛，我來這就是玩得愉快，就是去調整心態。今天特別感謝隊友，我們今天打得比較無私，比分雖然比較接近，但好在我們最終贏了。」丁彥雨航說。

來自深圳隊的顧全是全場表現最好的廣東球隊代表，他拿到29分，並命中了全場最多的9記三分球。