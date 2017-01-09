馬拉多納:沒人能拒絕中超 諷名宿"中國話都能說"北京新浪網 (2017-01-09 18:25)
馬拉多納
來源：第12人
近日，關於特維斯為了大價錢才從博卡轉會至上海申花的言論越來越多，阿根廷傳奇巨星馬拉多納在接受《奧萊報》採訪時為同胞進行了辯護。
馬拉多納說：「特維斯去中國沒有傷害任何人，他做了他想做的事。」
特維斯的離去為博卡青年帶來了1100萬美元的轉會費，「博卡青年應該感謝他在2015年從尤文圖斯回家，但是現在，特維斯也應該去掙自己的大合同，這筆錢應該給到球員手裡，而不是球隊的經理或者一些商人。」馬拉多納說道，同時，馬拉多納還批評了另一位博卡傳奇—里克爾梅，而後者近期聲明他不會去中超。
馬拉多納說道：「沒有誰會拒絕高薪水，無論是馬拉多納還是里克爾梅，要是中國為里克爾梅開出了5000萬美元的年薪，估計他現在中文都會講了。」不過馬拉多納還說道，特維斯的離開註定會讓博卡產生陣痛，因為特維斯這個級別的球員是不可替代的。
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