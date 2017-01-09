【大成報記者吉雄世╱高雄報導】以高雄做為根據地，也是唯一一支代表台灣參加東南亞職業籃球聯賽的球隊「高雄聖徒職業籃球隊」於2016年7月正式成軍，球員們日前應邀前往第一科大指導該校男子籃球校隊技巧與觀念，也是該校首次有職業籃球隊蒞校交流球技，球員們不吝惜分享球場戰術與經驗，並鼓勵學生多加練習。第一科大通識教育中心體育教學組組長宋明律是這次活動的牽線者，他表示，高雄聖徒職業籃球隊為高雄市首支職業籃球隊，球員以前SBL(Super Basketball League，超級籃球聯賽)球員為主，球場經驗非常豐富，由於該隊以美式球風為主，因此特別注重個人技巧。有別於多數學校泰半邀請職業籃球隊到校舉辦友誼賽事，宋明律希望借重球員豐沛的籃球知識與精湛球技，指導學生籃球的基本動作與技巧，包括運球、控球等鍛鍊，同時針對學生不足之處直接給予指點。高雄聖徒職業籃球隊總教練陳山眉，之前效力於富邦籃球勇士隊，他表示非常開心能有這個機會受邀到第一科大指導學生練習，他鼓勵學生要成為出色的球員，需要每天不斷練習再練習，平日則觀看NBA賽事揣摩學習。第一科大男子籃球校隊副隊長，風管系四年級學生宋狄霖表示，從球員們的身上學習到很多有關籃球的技巧，特別是聖徒職業籃球隊還特別準備道具，模擬遭對手以身體碰撞時的情況，大幅提升他們上籃的穩定度，對於明年即將參加的全國大專校院籃球運動聯賽的學生來說收穫良多。聖徒職業籃球隊最後準備該隊至東協參賽的籃球致贈第一科大男子籃球隊，為此次校園活動劃下完美句點。