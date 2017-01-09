日立慈善盃 球場揮愛心！大成報 (2017-01-09 17:33)
台灣日立綜合空調股份有限公司李政平總經理表示，比賽二大宗旨為「幫助弱勢團體」和「創造國內職業高爾夫選手的培育環境」。在大環境不景氣的年代，深感弱勢團體更需要來自社會各界的慈善關懷，將賽事所得捐助九大公益團體，希望由日立發揮拋磚引玉喚起社會大眾的共鳴。日立用高球行銷慈善，拋磚引玉用具體行動回饋家園。期待結合企業與社會大眾的愛，成為巨大的力量，關懷臺灣各角落需要幫助的地方。
日立集團將連續三天賽程的售票總額全部捐出，再加碼捐贈給公益團體，達成「你捐多少，日立就捐多少」的慈善目的，同時希望為台灣高爾夫選手塑造前瞻的發展環境，讓他們更能代表台灣在國際舞台繼續發光發熱，為國爭光。
中華民國聲暉聯合會莫素娟榮譽理事長致贈感謝狀表示，由衷地感謝日立鼎力贊助得以推展各項服務，期望聲暉能獲得社會大眾更多的肯定與支持，勇於面對2017年諸多挑戰，讓全國更多聽障者都能夠得到專業的協助。
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