年假最首選 大登新航假期自主玩新加坡、英法太陽網 (2017-01-09 17:12)
臺灣每年農曆年春節假期，難得的長假全家出遊，但是到處塞車，全臺熱門景點人擠人的情況讓人遊興大減。因此不少國人選擇在農曆年期間出國旅遊，而且這個趨勢逐年快速成長。今年的春節長假，快把握時間，規畫出國行程，給自己與家人最難得的回憶。可是出國選擇何其多，該怎麼挑選呢？新加坡絕對是最首選的口袋名單，一來因為新加坡華人眾多，國台語都能溝通，完全不用擔心語言問題，再則地方不大，少去舟車勞頓的辛苦，當然氣候溫和，更是冬季出遊的絕佳選擇。
大登新航假期推出【小青新愛玩客 獅城自主「新」遊記 四天三夜】相當適合親朋好友相偕出遊歡樂，市場獨家贈送「獅城全景通24小時卡」，包含環球影城、摩天輪、開頂巴士、濱海灣花園等多樣知名景點門票，熱血挑戰24小時玩遍新加坡，。現在起到1月16日止，報名參加1/28(大年初一)大登新航假期新加坡遊程的旅客，獨享限時優惠，名額有限，報名要快；過年玩不過癮，2/25四天連假還有一波機會，早買早享超值優惠，機會不多，千萬要把握！
當然如果您的春節假期天數較長，不妨考慮規劃歐洲之旅，英法自助行會是不錯的選擇，不用等待成團，兩人同行想出發就出發，一次體驗英式優雅與法式浪漫。大登新航假期【英法‧奇幻倫敦+炫彩巴黎 歐洲之星FUN自由11天】，除了贈送巴黎隨意行開頂巴士二日券外，再帶您體驗倫敦哈利波特片場及巴黎塞納河浪漫遊船河，以及搭乘歐洲之星高速列車，隨興自在地漫遊在倫敦與巴黎的街道，盡情享受最自主的幸福遊程。即日起到3月底前，兩人同行報名即享優惠，快揪好友一起出發，隨心所欲暢遊英法。
大登新航假期新加坡及英法自由行，搭乘全球最佳航空公司之一的新加坡航空，給您最優質舒適的飛航體驗，忙碌了一整年，是時候好好犒賞自己與家人，快上大登新航假期，安排一個全新感受的春節假期之旅。
想了解更多新加坡旅遊資訊，請上大登【新航假期】新加坡查詢：https://goo.gl/II5RSy
想知道英法自由行旅遊訊息，請上【新航假期】英法自由行查詢：https://goo.gl/UonaxH
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