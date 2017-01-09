中職統一獅隊展開春季訓練，在進入棒球訓練前，球團安排羽球、水上活動，讓選手收心兼暖身，獅隊招牌強打潘武雄（白衣）左投左打，打羽毛球卻是右手拿拍子，他自稱是左撇子，但是從小到大吃飯拿筷子、拿筆寫字都是用右手，打桌球、打羽球也是右手比較順。中央社記者張新偉攝 106年1月9日