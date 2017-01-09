中職統一獅隊展開春季訓練，在進入棒球訓練前，球團安排羽球、水上活動，讓選手收心兼暖身，搞笑的跳水儀式之後，全隊陸續下水，運用大型浮板搭配划槳，進行SUP站立浮板訓練。中央社記者張新偉攝 106年1月9日