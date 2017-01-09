統一獅台南主場整修（2）中央社 (2017-01-09 18:30)
中職統一獅台南主場目前正在整修，為了結構安全，內野觀眾席前半部、球員休息區全部打掉重建，由台南市政府耗資新台幣1100萬元，預計3月中完工。中央社記者張新偉攝 106年1月9日
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