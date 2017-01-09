統一獅選手羽球活動（3）中央社 (2017-01-09 18:30)
中職統一獅隊展開春季訓練，在進入棒球訓練前，球團安排羽球、水上活動，讓選手收心兼暖身，球隊9日來到台南市羽球館，每個棒球員改拿羽球拍，接受羽球教練的指點。中央社記者張新偉攝 106年1月9日
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