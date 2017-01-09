春節首波車潮 估小年夜下午南向中央社 (2017-01-09 18:15)
（中央社記者黃旭昇新北市9日電）公路總局今天表示，春節預估26日下午出現南向車流，年初二的車流則無方向性，主要道路皆車多。收假車潮，則預估出現在2月1日下午。
交通部公路總局第一區養護工程處今天表示，今年春節有6天連續假期，預估春節期間，湧現車潮的時段，包括返鄉共分兩波車潮。
第一波返鄉團圓車流，預計自1月26日中午起，開始出現南向車流，預估將集中於1月26日下午至27日上午。
第二波預計自1月28日中午起，至29日下午，出現初二回娘家車潮。車流無方向性，南北向主要交通要道皆車多。
交通部公路總局台北區監理所今天舉行記者會，公路總局表示，收假車潮預估出現在2月1日下午，至2月2日上午。
在新北地區的交通「熱點」，預估會出現在台2線台2乙線竹圍至淡水路段、台9甲線烏來風景區、台15線八里渡船頭路段、台64線板橋至中和路段、台64線五股二交流道至國道1號五股交流道高架路段等5個路段。
公路總局表示，用路人如果非必要，建議盡量避開這些塞車熱點走替代路線，將可節省不少時間。1060109
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上一則：除安全疑慮 高市輕軌攪拌樁將重做
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