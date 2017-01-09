除安全疑慮 高市輕軌攪拌樁將重做中央社 (2017-01-09 18:13)
（中央社記者王淑芬高雄9日電）高雄環狀輕軌工程在愛河橋段的攪拌樁被檢方查到偷工減料，市府捷運局今天指出，基於安全考量，將要求承商全面施做，要以更密集的方式打樁，確保安全。
捷運局說輕軌一階工程進度剩下最後的6%，捷運局將儘快趕工，同時要求承商依合約施做，不能再延宕工期，希望依交通部核定的時程在今年6月完工通車。
輕軌一階目前的工程進度已施做到大義街，即愛河橋C引道一帶，距離終點銜接捷運西子灣站尚有約2公里；日前檢方搜索追查包商偷工減料，主要是業者便宜行事，攪拌樁深度未及設計。
經過多日的檢討因應，捷運局要求承包商祐翔營造公司重新施做攪拌樁，也就是在原來深度不夠的攪拌中間再重新打樁，未來輕軌地層的攪拌樁的密度更高，有助於安全升級。
捷運局已要求承商提出因應，如何做好安全設施補救才能確保行車無虞，捷運局要求業者重做攪拌樁；不過弊端工地已停工，是否來得及復工趕工，市府很著急。1060109
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