蔡總統會美政要 陸外交部：堅決反對中央社 (2017-01-09 18:07)
（中央社記者尹俊傑北京9日電）針對總統蔡英文出訪中美洲過境休士頓期間會晤美國多名政要，中國大陸外交部發言人陸慷今天說，大陸堅決反對，並敦促美方有關人士恪守「一個中國」政策，妥善處理涉台議題。
出訪中美洲友邦的蔡總統8日過境美國休士頓，期間會見美方多名政要，包括美國聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）、德州州長艾波特（Greg Abbott），並與美國聯邦參議員馬侃（John McCain）通電話。
大陸外交部下午舉行例行記者會，陸慷回應外媒提問時說，已注意到蔡總統會見美方政要的相關報導。
陸慷表示：「我們堅決反對台灣地區領導人利用所謂的過境之機，與美方的官方人士進行任何形式的接觸，並從事干擾和破壞中美關係的活動。」
他說：「我們再次敦促美方有關人士恪守『一個中國』政策和中美三個聯合公報原則，妥善處理涉台問題，以免損害中美關係大局和台灣海峽的和平與穩定。」1060109
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