2017年1月12日，以「跨界&競技&慈善」為主題，由創投界、演藝界、德撲界共99位名人共同參加的中國創投名人賽，將在春光里正式舉辦。本次賽事由春光里主辦，聚眾互動、GirlUp承辦，創業黑馬、豐厚資本、黑馬投資學院、京東眾創投資基金協辦，指導單位為中國智力運動產業基地。本次比賽中，聚眾互動冠名了華人撲克宗師David Chiu的戰隊，同時將在會務、賽務和在線直播方面，全面助力中國創投名人賽。

中國創投名人賽作為國內參賽陣容最豪華的德州撲克賽事，邀請了著名音樂人汪峰、著名導演王岳倫、著名歌手水木年華組合繆傑、著名作家&牌手王小山等跨界明星；也有創新工場李開復、清科集團倪正東、金沙江創投朱嘯虎、源政投資楊向陽、梅花天使吳世春、拉卡拉集團孫陶然等為代表的創投界大咖；五次WSOP金手鏈獲得者&華人撲克宗師David Chiu、博雅互動董事局主席張偉、新晉WSOP金手鏈獲得者杜悅、暖流投資控股總裁&2015GPI中國第一的李銀桂等為代表的德撲界職業高手。

值得矚目的是，華人撲克宗師David Chiu在本次比賽中將親自掛帥，帶領聚眾互動David Chiu戰隊。在本次參賽的著名選手中，著名音樂人汪峰和David Chiu時隔5年在比賽中再度會面，他們是否能同台競技，也將是本次比賽備受矚目的焦點。

眾所周知，David Chiu是世界公認的優秀職業撲克選手之一，在國際賽場上不僅為中國而戰，並且成績非常優異，他在華人撲克界更是擁有巨大影響力，可謂華人撲克宗師。David Chiu作為撲克界的著名人物，並不是每個企業都能獲得與其合作的機會，而聚眾互動在智力運動方面的品牌戰略，以及在中國推動撲克文化和撲克競技發展的決心，與David Chiu的想法完全切合，這也奠定了雙方合作的堅實基礎，並達成了長達5年的品牌戰略合作。David Chiu在撲克產業中樹立了一個良好積極的標誌，這正是目前國內撲克發展中比較缺少的，雙方也希望在David Chiu的品牌推動下，對國內撲克健康發展能做出更大貢獻，在未來也存在更廣闊的合作空間。

關於聚眾互動

北京聚眾互動網路科技有限公司，是一家專注於發展和推廣智力運動的賽事運營機構。公司開創了全球首款開放式棋牌遊戲社交生態系統，將產品研發、運營、賽事、娛樂；線上、線下等多重社交功能完美的結合一體，打造出「朋友桌」這一具有鮮明特色的生態模式。公司通過開放的線上競技平台、線下賽事、賽事視頻直播，打造原創賽事品牌和視頻IP，創造全新的智力運動品牌價值，以此形成獨特的商業模式，並不斷探索全新的經營模式，成為智力運動行業的先行者。