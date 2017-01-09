2017年1月9日，上海-前NBA球員、曾兩次獲得扣籃大賽冠軍的賈森-理查德森率先抵達上海，並於今天上午在上海NBA樂園和國際特殊奧林匹克東亞區的孩子們一起聯歡，迎接春節的到來，揭開第六屆NBA新春賀歲活動的序幕。

此次由東風日產呈現NBA關懷行動新春感恩季得到了國際特殊奧林匹克東亞區的大力支持，參與活動的孩子分別來自於的浦東愛心幼兒園、閘北啟慧學校和長寧輔讀學校，對於他們而言能夠參加 NBA關懷行動新春感恩季的活動是非常開心的事，因為不僅能夠與扣籃王近距離互動學到許多籃球技巧和經驗，同時還能收到球星與NBA球隊吉祥物贈送的新年禮物和祝福。上午10：00整，理查德森剛抵達NBA樂園，就得到了孩子們的歡呼聲與掌聲，可見扣籃王非常受孩子們的歡迎。「大家好！非常高興能在這裏和大家見面，希望大家在這裏玩得開心。」理查德森場地中央向大家問好，並送上新年祝福。

簡短的寒暄后，理查德森帶領孩子們到NBA樂園中體驗一系列以籃球元素為主的活動，他們先後來到新秀挑戰區域練習平衡與協調能力，在冒險王國的滑梯和遊樂設備中探險，在蹦床上體驗扣籃的快感，以及在中場秀中玩體感遊戲投影互動。值得一提的是，在夢幻籃球場中練習投籃時，NBA吉祥物火箭熊和貝尼牛也在兒童樂園中出現，為孩子們帶來精彩的表演以及無限歡樂；此外，扣籃王和吉祥物們還不時地抱起孩子們投籃，讓他們親身體驗扣籃的感覺。化身教練的理查德森認真細心地指導孩子們籃球技巧的同時手把手的指導學員做好籃球動作，孩子們都非常投入，玩的很開心。活動結束后，理查德森 、火箭熊和貝尼牛一起給小朋友們送上雞年玩偶和紅包，祝福大家新年快樂、健康快樂地成長。

理查德森表示「很高興能夠在新春佳節前夕這樣一個特殊時刻來到中國，為孩子們帶來節日的祝福和禮物，同時能夠以身作則教授孩子們籃球技巧和精神，也希望以後能夠有更多的機會來中國和孩子們一起享受籃球的樂趣。」

1月11日，賈森-理查德森將前往南寧當地貧困地區的一所學校，在NBA向該校捐贈的希望廚房裡為學生們舉辦一次新春聚餐，並教授籃球技術；在1月13日，他將到海口參加NBA為當地一所農村小學舉行的籃球場捐贈儀式，併為孩子們上一場籃球訓練課；而1月14日他則會探望香港一個慈善組織的孩子們，併為他們送去新春的祝福，這是本次NBA關懷行動新春感恩季的最後一站活動。今年的NBA新春賀歲活動將會於1月27日至2月12日之間熱鬧展開，聯盟將設置一系列春節主題慶祝活動和比賽向中華文化致敬，並感謝中國廣大的球迷觀眾群。