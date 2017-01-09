今年中超冬季轉會窗繼續颳起回家的暖風，有球迷調侃一覺醒來，周海濱還在山東魯能，毛劍卿還在上海申花，於洋還效力於北京國安，細數過往幾個賽季，中國足壇回家的故事在不斷上演著，盤點那些回歸老東家的中超球員。

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1、周海濱

1月8日，天津泰達官方宣布周海濱轉會至山東魯能，時隔3年半后，這位中場指揮官重返魯能，2013年二次轉會周海濱租借至泰達，並在賽季結束后正式轉會，值得一提的是，2009年周海濱以自由身從魯能加盟荷甲埃因霍溫，並在2010年回歸魯能，周海濱的足球生涯兜兜轉轉還是回到了母隊山東魯能。

2、毛劍卿

2484天，這是毛劍卿離開申花的日子，7年後30歲的毛劍卿重返上海灘，在新聞發佈會上毛劍卿流下的淚水不會騙人，球場上硬漢此時展露了內心的柔軟，7年時間毛劍卿也從脾氣火爆的刺頭，變成了踏實穩重的老大哥，相信這次回家是所有人都期待許久的。

3、於洋

元旦前夕富力和國安同時官宣了於洋的轉會，離開兩年之後於洋重新回歸國安，談到這次回歸，於洋也坦言自己做夢都想著回國安，廣州2年生涯讓於洋球技更加成熟，他的回歸也勢必會讓國安防線更加穩固。

4、譚望嵩

2010年初的一起罷訓事件，讓譚望嵩和泰達的緣分暫告一段落，從當初加盟時天津大連鬧糾紛，到離開時成為罷訓主角，譚望嵩似乎和泰達八字不合，但7年後譚望嵩又回到了津門，剛剛度過31歲生日的他，這一次肯定想留下一段美好回憶。

5、杜震宇

2012年二次轉會，長春亞泰隊魂級球員杜震宇租借加盟天津泰達，在津門效力2個半賽季后，杜震宇在2015年初重新回到亞泰，曾率領亞泰奪得聯賽冠軍的他，也連續2年幫助球隊保級，2016賽季他還將號碼從8改成20，為了紀念亞泰成立20周年。

6、孫繼海

2015賽季，曾經的亞冠球隊和足協杯冠軍，貴州人和（現北京人和）意外遭遇降級，跌入中甲的他們在冬季轉會迎回了昔日隊長-孫繼海，2010-2014年，孫繼海為人和效力4個賽季，這4年也是人和最強大的4年，雖然2016賽季孫繼海中甲出場次數並不多，但最終能在人和退役，也算是給這段足球緣分畫下美好句號。

7、王亮

作為中超賽場為數不多的70后，王亮經歷過遼小虎的輝煌，也品嘗過降級的苦澀，2006年他以標王身份從遼足轉會魯能，2008年租借回歸遼足，但未能幫助球隊保級，2012年王亮重新回到遼足，如今他在遼足球員兼教練，將自己餘熱全部獻給了母隊。

8、佐里奇

作為天津泰達隊史上最優秀的外援，塞爾維亞中衛佐里奇兩次泰達生涯都贏得好評，2005-2006年，佐里奇2年時間就為自己贏得鐵閘的美譽，2010-2011年，佐里奇重返津門，又幫助球隊拿到了足協杯冠軍及亞冠資格，雖然效力時間不算長，但他的貢獻和表現絕對值得銘記。

（瑪塔）