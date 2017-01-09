大黃蜂來到新月橋？ 報廢車變「鐵馬金鋼」裝置藝術台灣好新聞報 (2017-01-09 16:59)
記者黃村杉／新北報導
大黃蜂來到新月橋？新北市政府高管處長楊宗珉指出，是將60餘輛的廢棄協力車、淑女車、越野車、兒童車等腳踏板、變速輪、前叉、把手等零件組裝，將它重新改造拼裝成為一大型裝置藝術，創造了鐵馬金鋼，不但吸引路過運動民眾的目光，更深受小朋友喜愛，紛紛爭相拍照。
楊宗珉強調，為響應節能減碳及讓市民多接近大自然，於河濱公園各處設有自行車租借站，站內自行車經長年使用後已無法再租借使用，但報廢又可惜，因此，自行車新文化基金會決定將這些報廢的自行車捐贈給高管處，並邀請新北市街頭藝人鄧嘉銘和葉芳誌二位鐵工焊匠合作一起打造完成。高管處提醒市民在欣賞新月橋美景時，別忘了走下新莊堤外自行車引道，看看響應節能減碳的鐵馬金鋼。
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