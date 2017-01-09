漢和：解放軍擬在台海建立戰略預警氣球中央社 (2017-01-09 17:43)
（中央社記者張謙香港9日電）軍事專家研判，中國大陸軍方可能正研擬推動一項綜合戰略預警計畫，當中包括在台灣海峽建立戰略預警氣球。
漢和防務評論月刊總編輯平可夫今天向中央社記者提供的訊息指出，在舊有的「四總」（解放軍總參謀部、總後勤部、總政治部、總裝備部）時代，解放軍總參謀部就開始制定有關計畫。
可信的戰略情報消息來源指出，這一計畫在軍改後的聯合參謀部得到提速。
平可夫說，這一構想很具野心，方案包括發展戰略彈道飛彈預警衛星、更為大型化的空中預警機、各種大型預警相控陣雷達、新的紅外線照相機、圖像偵察衛星和戰略預警氣球。
他指出，上述6大軍事裝備發展計畫中，以「戰略預警氣球」處於第一位。
他說，有關計畫正在積極開發可攜帶遠程預警相控陣雷達、紅外線照相機、雷射傳感器的大型預警氣球，以形成彈道飛彈預警、空中預警等能力。
據說，裝備大型相控陣雷達的戰略預警氣球，對低空戰鬥機目標的探測距離要達到300公里以上，同時還要擁有一定的對地面裝備的偵察能力。
同時，戰略預警氣球與戰略預警機形成聯網，在沒有戰略預警機巡航的時候，由預警氣球首先發現目標，實施戰略預警，然後再動用戰略、戰術預警機。
平可夫說，軍方計畫在北京首都地區、中國大陸與北韓邊界、中印邊界、台灣海峽、大陸三峽地區各部署一個戰略氣球群。
所謂的戰略氣球群，是由2、3個戰略氣球組成。
平可夫並判斷，大陸軍方極有可能在台灣海峽實驗性地部署戰略預警氣球。1060109
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