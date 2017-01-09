士林官邸玫瑰園

【旅遊經 洪書瑱報導】

12月應該是冬天早已到來，而今年冬天的腳步卻是姍姍來遲，直今(1/9)日，才有感覺到空氣中散發的「冷感」，因為氣候的指揮棒亂了分寸，導致於花開的節奏呈現了「亂象」！此時原本應該是賞梅的季節，但依目前陽明山及士林官邸及對面的志成公園，梅花花開還有如初雪，花況並不理想，就士林官邸、志成公園而言，因為暖冬，再加上去年颱風折損，目前都僅開一成左右，而想先睹為快民眾，到了士林官邸賞梅時，可以續訪一下玫瑰園，還原改造工程已完成，保持玫瑰花園原始懷舊樣貌，玫瑰已全面重展繁花盛開的美景。





公園處處長黃立遠表示，士林官邸玫瑰園是臺北市重要景點之一，也是士林官邸公園的靈魂，每年春天滿園花形漂亮、色彩鮮艷、香氣高雅的玫瑰，讓許多遊客駐足其間，流連忘返感受這浪漫的氛圍，公園處為提供遊客最佳的遊憩品質，進行玫瑰園的改善工程，保留原有歷史風貌、重建整體排水系統，且因為玫瑰已經全面種植。



花色暗紅近黑色的「黑衣淑女」圓瓣杯型黃色的「茱麗亞查爾」

公園處園藝管理所主任賀綺華表示，目前園內玫瑰品系共分五大類，包括:24個矮性花朵數繁多的豐花玫瑰品種、10個原產自英國的英國玫瑰品種、9個原產自法國的法國玫瑰品種、24個花朵巨大飽滿的大輪玫瑰品種及23個多花但植株高大的灌木玫瑰品種，共計新植超過1,600株玫瑰，值的一提的有:具強香味的「奇蹟」、圓瓣簇生型鮮紅色的「古典胭脂」、花色暗紅近黑色的「黑衣淑女」、圓瓣杯型黃色的「茱麗亞查爾斯」及淡粉色多花性的「櫻霞」，除了新植蔣夫人鍾愛的玫瑰外，也補植了55株象徵蔣公的梅樹，現梅花也陸續開放中。

典雅嬌艷的玫瑰，一直有象徵愛情的花語，再搭配心型的拱門更顯浪漫的氛圍，目前玫瑰園「煥然一新」，玫瑰陸續重展笑顏，而梅花也將在冷空氣中報到，民眾不妨上士林官邸賞花趣，但請民眾用眼睛、鏡頭來欣賞美麗花卉，避免碰觸花朵。

另外，在台北欲賞梅花的民眾，目前陽明公園在王陽明雕像旁邊和第二停車場的梅花目前已開！

圖片：台北市公園處提供