昨天下午，利用晚報恆源祥杯全國業餘圍棋錦標賽休賽之際，一場別開生面的媒體圍棋大賽在江西大酒店晚報杯比賽場地上演。來自首都記者聯和全國晚報記者聯的18名「棋手」紛紛落座，展開對弈。「晚報杯是業餘圍棋錦標賽，我們可以算是業餘中的業餘了……」一位參賽選手這樣調侃道。但這場「業餘中的業餘賽」也進行得緊張激烈，對戰雙方可謂針尖對麥芒，最終首都記者聯隊以5比4險勝。

這場媒體人之間的對決吸引了眾多媒體人前來觀戰。代表首都記者聯隊出場的9名選手分別是：中國圍棋協會副主席劉思明、新華社體育部主任許基仁、科技日報張文天、新華社的廖藝、弈城網CEO李哲勇、中國體育報社新聞總社新媒體中心主任曹勇、北京電視台體育中心主任焦少波、華奧星空記者鄧宇和新浪網記者連秋羽。代表晚報記者聯隊出場的9名選手分別是：原青島晚報副總編陳為朋、春城晚報體育部主任楊紅翥、羊城晚報的葛萬里、姑蘇晚報的藏凌雲、武漢晚報的肖明誠、洛陽晚報的周中全、湖南體壇周報的謝銳、紅山晚報的侯黎明與西安晚報的賀新崗。

中國圍棋美女職業棋手陳盈擔任此次比賽的裁判，職業九段鄭弘、職業九段曹大元、職業七段譚炎午、中國國家話劇作家過士行也都來到了現場指導。在抽籤決定兩兩對陣后，諸位棋手紛紛握手落座，中國體育記協晚報分會會長、北京晚報編委袁虹衡宣布比賽開始，棋手們紛紛猜子分先，比賽也隨之揭開戰幕。

畢竟都是媒體人，平時採訪也都再熟悉不過。很多都是早已相熟的老友，都是圍棋愛好者，私下裡也都相約有過對決。有些棋手一看對陣就高呼：「這棋贏不了了，對手實力太強！能換對手嗎？」比賽中，有些參賽選手一邊下嘴上也不閑著，「你這個開局全是職業九段的招法！」、「一上來就戰鬥了，有點厲害！」、「哎呦，下錯了……哇塞，下不過啊……」

媒體人之間的對決，雖然不似晚報杯參賽選手那樣劍拔弩張，但選手們一板一眼也都有模有樣。據陳盈介紹，代表首都記者聯隊出場的9名選手都是媒體的圍棋愛好者，有些選手本身就是跑圍棋的記者，平時里他們也組成首都記者聯隊，經常訓練和比賽。陳盈就是他們的教練之一，「不要小看我們隊的實力哦，比如劉思明、張文天、廖藝、連秋雨等老師都是業餘里的5段，具備相當實力呢！」

兩兩對決緊張激烈，桌桌都暗藏玄機。每位選手的特點都不盡相同，導致每桌的風格也迥然相異。劉思明屬於綿薄型，一招一式間盡顯深厚內功，楊紅翥恰恰也是布局謹慎型，所以兩人的對決深思熟慮，下子非常緩慢；許基仁和葛萬里的對決則激烈許多，兩人可謂每子必爭，一副棋盤一會就都快下滿了；張文天和賀新崗兩人的棋風都大開大合，一上來就展開攻勢對決……

不到半個小時，第一組對決的勝者就誕生了。原青島晚報副總編陳為朋輕鬆擊敗了對手，陳總賽后眯著眼，謙虛笑言：「抽籤原因，對手實力有限，我僥倖勝出。」陳為朋告訴記者，青島也有媒體圍棋聯隊，他們也多次參加全國的一些比賽，和媒體人交流。「我們青島晚報也辦過兩屆晚報杯圍棋賽了，喜歡圍棋的青島人很多。」《科技日報》的張文天也是逼迫對手棄子認負，他在接受記者採訪時談到了人機大戰，「我們報紙曾經多次探討人機大戰的問題，人機比拼失去了對弈的樂趣，人和人之間的對弈才更值得提倡。」《羊城晚報》的葛萬里自從入行以來就一直跑棋牌，用他的話說可謂誤入「棋」途。「我1994年就開始跑棋牌了，我們那代人小時候都是受到了中日圍棋對抗賽的影響，從此喜愛上了圍棋。」新華社體育部主任許基仁失利后依然在和葛萬里復盤，「棋輸一招兒啊！那個『打劫』太不應該！」中國圍棋協會副主席劉思明賽后盛讚說：「媒體人不僅筆杆子厲害，黑白子也不落下風啊！」

在已經結束的前8盤比賽中，雙方竟然激戰成了4比4平。最後勝出的重任落在了場內惟一的女棋手連秋羽與紅山晚報的侯黎明身上。兩人的對決異常緩慢，展開了一場纏綿較量。連秋羽的丈夫鄧宇當日也參加了比賽，他看到夫人最後屠龍獲勝、驚險勝出，也為首都媒體聯隊拿到了寶貴的勝利。「是的，我們是夫妻檔來參賽的！」賽后鄧宇告訴記者，「我們其實是靠圍棋結緣的。平時我在家沒機會向她請教，因為我的水平不高，下不過夫人。」

這邊棋手們緊張對弈，那邊職業棋手們看得心癢難耐。於是鄭弘、譚炎午拉上了過士行與呂會民，四人展開了一場四手聯棋較量，四人兩兩落座，斜對角為一家，輪流齣子。畢竟有兩位職業棋手坐鎮，這場比賽吸引了眾人的目光。當然，比賽的氛圍輕鬆活潑，比賽最後幾乎是商量著來。至於最後的結果嘛，呂會民幽默地喊出：「和了！」

中國體育記協晚報分會會長、北京晚報編委袁虹衡賽後為媒體棋手們頒獎，獲勝方每人分得了獎金，失利方每人也收到了恆源祥集團提供的禮物。袁虹衡表示，這次媒體對抗賽很成功，因為當今的媒體人圍棋水平越來越高，未來組委會打算將媒體對抗賽納入到每年的晚報杯業餘圍棋錦標賽中去。「當前人機大戰非常熱鬧，但圍棋畢竟是人和人對面交流的機會。我們希望這樣的機會能讓媒體人歡聚一堂，讓大家在緊張的工作之餘，手談一下，交流感情切磋棋藝，這是非常有意義的比賽。北京晚報記者劉大偉