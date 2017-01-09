新疆官方宣布本土悍將加盟 與多名主力完成續約北京新浪網 (2017-01-09 17:32)
新疆天山雪豹簽約新內援
近日，新疆天山雪豹足球俱樂部與球員帕爾哈提·艾拜簽訂工作合同，目前帕爾哈提已經隨隊前往東莞進行集訓。同時新疆俱樂部還宣布與蔡曦、徐擎、顧俊傑、宋勰、祁雲飛、丁潤山、麥合木提、耶合亞完成續約工作。
新疆天山雪豹俱樂部公告：
帕爾哈提·艾拜，籍貫新疆，生於1986年3月，身高180cm，體重75kg，司職後衛，原新疆海棠隊隊長。2006年效力新疆體彩足球隊，2010年效力成都謝菲聯，2012年效力新疆西域君悅海棠，2013年效力吉爾吉斯俱樂部，2016年效力包頭鹿城。作為優秀的新疆本土球員，帕爾哈提在職業聯賽中深得新疆球迷喜愛，他防守穩健，拼搶積極，並在攻擊端屢有上佳表現。希望重回新疆天山雪豹的帕爾哈提能起到傳幫帶的作用，為新疆足球做出自己的貢獻。
近日，新疆天山雪豹足球俱樂部與隊員蔡曦、徐擎、顧俊傑、宋勰、祁雲飛、丁潤山、麥合木提、耶合亞完成續約工作。
我們期待續約的球員們在未來為新疆足球做出更多貢獻，奉獻更多精彩的比賽。
新疆天山雪豹足球俱樂部
2017年1月9日
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