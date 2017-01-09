▲《NOWnews今日新聞》董事長林上紘在「第四屆台胞社團論壇」上，以「兩岸文化交流的宏觀調控」為題發表演講。（圖／NOWnews攝）

《NOWnews今日新聞》董事長林上紘今（9）日在「第四屆台胞社團論壇」上，在文化分論壇上，以「兩岸文化交流的宏觀調控」為題發表演講。林上紘以新媒體的觀點出發，指出媒體既可以推波助瀾，擴充矛盾；也可以舒解、縫合、澄清，使矛盾降低，《NOWnews今日新聞》在兩岸文化交流上，做到正面報導、正確報導和建言的角色。

林上紘指出，《NOWnews今日新聞》自2008年起，每年直播央視的「春晚」、台南的鹽水蜂炮，去年更首次直播泰山祭天大典，我們發揮媒體正向文化傳播的功能；除此之外，我們製作陸配專題，報導陸配新娘在台灣生活的點點滴滴，關心兩岸人民生活和文化交流，刊出更獲得陸配來函感謝。

在視聽娛樂方面，兩岸夯劇如甄環傳、瑯玡榜等，我們深入分析劇中的演員和歷史背景，在台灣獲得大大的回響，並製作專題報導兩岸知名藝人，在潛移默化中，拉近兩岸文化的距離。

林上紘舉例，去年有一次台灣的IDC斷線四小時，公司收到台商的電郵249封、電話關切103通，由此可知，《NOWnews今日新聞》在兩岸文化交流上，占有舉足輕重的地位，也讓我們每日戰戰兢兢要為廣大台商和網友，做更好更優質的新聞內容。

林上紘強調，《NOWnews今日新聞》除了每日出500則以上新聞之外，我們還著重於社群的互動，與網友貼近生活，跟網友做朋友，並開發機上盒，致力於OTT的發展。《NOWnews今日新聞》跨界全媒體的服務，將提供大眾多樣化的多媒體服務，為兩岸文化交流，提供軟實力平台。

▲《NOWnews今日新聞》董事長林上紘在「第四屆台胞社團論壇」上，在文化分論壇上，以「兩岸文化交流的宏觀調控」為題發表演講。（圖／NOWnews攝）