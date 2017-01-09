機捷列車 20吋行李箱可放座位下中央社 (2017-01-09 17:30)
桃捷公司9日召開記者會，專人介紹機場捷運直達列車車廂內部設置，座位底下有可容納20吋行李箱的空間。中央社記者徐肇昌攝 106年1月9日
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