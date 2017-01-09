機捷列車輪椅友善區 也可安置嬰兒車中央社 (2017-01-09 17:30)
桃捷公司9日展示直達列車車廂內的輪椅友善區，此寬敞空間除了可以讓使用輪椅的旅客停靠，也可讓推嬰兒車的家長置放嬰兒車，就近照顧嬰幼兒。中央社記者徐肇昌攝 106年1月9日
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