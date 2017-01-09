機捷直達列車 拆座椅增行李空間（1）中央社 (2017-01-09 17:30)
桃園捷運公司9日召開記者會，介紹機場捷運直達列車車廂，拆除部分座椅後新增放置行李箱的空間。中央社記者徐肇昌攝 106年1月9日
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