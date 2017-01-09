秦金生辭世 張志軍發唁電慰問中央社 (2017-01-09 16:02)
（中央社記者尹俊傑北京9日電）中國大陸國台辦發言人馬曉光今天說，大陸對親民黨秘書長秦金生辭世「深感痛惜」，中共中央台辦主任張志軍已向秦金生家人發唁電表示慰問。
大陸國務院台灣事務辦公室下午發出新聞稿，馬曉光回應媒體詢問，作上述表示。
馬曉光說，秦金生長期致力於推動兩岸交流合作，為兩岸關係和平發展貢獻良多。對於秦金生辭世，「我們深感痛惜並致哀悼」。
他表示，中共中央台灣工作辦公室主任張志軍已向秦金生的家人發唁電，對秦金生去世表達哀悼，並向秦金生家人表示慰問。
秦金生8日上午起床後外出運動，突然身體不適，因心肌梗塞辭世，享壽70歲。1060109
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