（中央社台北9日電）大陸河南鄭州養出一頭大肥豬，重達750公斤，在比賽中拿到第一名，身上還被寫了「豬王」兩個大字，女子見狀爬上後背當牛騎，大肥豬仍能自在行走，且繼續在路邊悠閒的尋找食物。



中新網報導，鄭州黃河灘地，一頭身長2.1公尺，體重1500斤（750公斤）的大肥豬被一名膽大的女子當做「小牛」騎了起來。載著人的大肥豬，不但走動靈活自如，且不忘記在路邊悠閒的尋找著食物。



一場由黃河灘養殖協會舉辦的「豬王爭霸賽」在黃河灘頭多家養殖基地中角逐，最終這頭750公斤重，身長2.1公尺，高1.05公尺的白毛大豬在PK掉幾十頭大肥豬後，奪得爭霸賽「豬王」稱號。1060109