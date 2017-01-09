豬王當牛騎 大陸這隻豬750公斤中央社 (2017-01-09 12:07)
（中央社台北9日電）大陸河南鄭州養出一頭大肥豬，重達750公斤，在比賽中拿到第一名，身上還被寫了「豬王」兩個大字，女子見狀爬上後背當牛騎，大肥豬仍能自在行走，且繼續在路邊悠閒的尋找食物。
中新網報導，鄭州黃河灘地，一頭身長2.1公尺，體重1500斤（750公斤）的大肥豬被一名膽大的女子當做「小牛」騎了起來。載著人的大肥豬，不但走動靈活自如，且不忘記在路邊悠閒的尋找著食物。
一場由黃河灘養殖協會舉辦的「豬王爭霸賽」在黃河灘頭多家養殖基地中角逐，最終這頭750公斤重，身長2.1公尺，高1.05公尺的白毛大豬在PK掉幾十頭大肥豬後，奪得爭霸賽「豬王」稱號。1060109
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