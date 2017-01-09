陸媒：遼寧艦穿越第二島鏈 遲早的事中廣新聞網 (2017-01-09 10:10)
中共解放軍航空母艦「遼寧」號率領多艘驅逐艦與巡防艦組成編隊，穿越宮古水道，經台灣東部外海抵達海南島，進行遠海航行訓練，大陸「人民日報」報導，這是「遼寧」艦服役後，第一次駛出第一島鏈，進入太平洋，進入南海，顯示第一島鏈對中國軍隊已經不構成多大影響，「穿越成了新常態」，航空母艦不是「宅男」，未來穿越第二島鏈，直抵東太平洋「想必也是遲早的事」。
至於「遼寧」艦何時返回青島駐地，是否會穿越台海北上，完成「繞台一周」，目前還沒有進一步的消息。(資料照片)
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