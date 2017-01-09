新疆近年襲擊事件多 又有3嫌被擊斃中央社 (2017-01-09 10:05)
（中央社記者張淑伶上海9日電）新疆去年12月28日才發生警方擊斃4名引爆爆炸裝置的嫌犯，昨天晚上又擊斃3名據稱是在2015年犯下暴力事件的嫌犯。
根據天山網報導，8日晚上8時左右，新疆和田公安機關在追捕2015年4月犯案的「暴恐團伙」時，3名嫌犯被當場擊斃。
新疆近年暴力襲擊事件不斷。2016年12月28日有4人駕車衝入墨玉縣縣府，引爆爆炸裝置，造成1死3傷，4名嫌犯也全部被擊斃。
2015年從年初的疏勒縣爆炸案有6嫌被擊斃，到下半年拜城縣山區襲擊案有28人被擊斃，一整年發生多起暴力襲擊事件。1060109
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