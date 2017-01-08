（中央社拉斯維加斯2017年1月7日綜合外電報導）「愛因斯坦教授」（Professor Einstein）轉動著眼睛，伸了伸舌頭，給相對論1個簡單的解釋，加上那逼真且有彈性的「肌膚」和濃密的鬍鬚，幾乎讓你忘了他是個機器人。



今年拉斯維加斯消費性電子大展（CES），最搶眼的，恐怕就是這些可作為伴侶、教育者，甚至保母的機器人。



法新社報導，機器人智識能幾年不斷提升，加上科技與人工智慧的進步，讓開發者得以進一步賦予機器人不同的個性，也更像是家庭的一份子。



香港Hanson Robotics技術長芮夫金（Andy Rifkin）表示：「我們為機器人創造個性，並且走入人們的生活。」這個愛因斯坦機器人，今年將以299美元（新台幣9620元）的售價上市。



芮夫金進一步說：「這種機器人與一般的機器人不同，具備「情感連結」的重要特性，將有助於孩童學習事物。



除了愛因斯坦機器人，「今日美國報」（USA TODAY）報導，今年CES還有一家公司展示內建亞馬遜人工智慧系統Alexa的機器人，UBTECH機器人由Lynx推出，號稱「擬人」機器人。消費者年中就可在商店購買到這個機器人。（譯者：中央社許湘欣）