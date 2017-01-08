一名女大學生在《Dcard》中分享，日前和男友一起唸書，借用男友的隨身碟時無意間發現裡頭有個資料夾被取名為「珍藏的照片」，她想說男友一定存一些美女的照片於是吵著要點開，男友卻緊張得拒絕。

不過該名女友網還是不顧男友的阻止，打開了資料夾卻發現裡頭存滿了她的照片，甚至還有交往前的照片和從她的社群網站上截圖的照片…等，男友解釋說：「啊…就…想說存起來，可以看啊！」，女網友含情脈脈看著男友，男友還臉紅，相當甜蜜可愛。

文章一推出，立刻引起熱烈討論，網友紛紛留言，「閃瞎了！我期末考怎辦」、「羨慕啊，我的男朋友還在迷路中」、「蠻浪漫的耶」、「我也會欸哈哈哈，喜歡把女友照片存起來，有時候還會去翻來看看」、「為什麼我男朋友怕我看，反而是因為有一堆前女友的照片」。