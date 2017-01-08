光啟高中歲末寒冬送暖 造福清寒家庭中央社 (2017-01-08 13:01)
（中央社記者卞金峰桃園8日電）社會有愛。光啟高中持續第二年寒冬送暖，共募得白米1330公斤，有光啟高中日夜間學生及鄰近里，共266個家庭受惠。
光啟高中「用愛暖冬-歲末寒冬送暖活動」持續第二年活動，在文教基金會支持下，今年資助對象除了光啟高中日間部及進修部的學生外，還從鄰近龍壽里、龍華里與迴龍里擴及到三興里及三福里，造福更多清寒家庭。
由於光啟高中文教基金會支持及萬能科技大學共襄盛舉，總計募得白米1330公斤，另在文教基金會及家長會挹注下，提供每戶清寒家庭米粉一份及新台幣600元紅包一個，6日舉行捐贈儀式。
光啟高中董事長黃東榮表示，希望透過捐贈，讓學生能自愛愛人，負擔社會責任，為社會善盡義務，回饋社會，同時要能感恩、愛人甚至愛物，猶如古人所云之「仁民愛物」。
黃東榮說，總計光啟高中的日夜校學生及鄰近的龍壽里、龍華里、迴龍里、三興里及三福里五里里民，總計266個家庭受惠。
里長們及受惠家庭感謝光啟高中本著「人饑己饑，人溺己溺」、「為善最樂」及「在地實踐」理念，在歲末寒冬發起寒冬送暖活動，讓社會更多溫暖。1060108
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