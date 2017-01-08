突破傳統百貨框架 永和比漾廣場選物店登場台灣好新聞報 (2017-01-08 09:01)
記者林茂榮／新北報導
永和比漾廣場突破傳統百貨的框架，創立自營品牌「比漾選物Beyond Select」，為消費者提供更多元的購物體驗。比漾選物店於1月6日隆重登場，迎接2017新年的到來，歡迎舊雨新知攜家帶眷來選購，送禮自用皆宜，讓你有更美好的居家生活。
承襲比漾廣場Beyond Plaza「人文、經典、好生活」的定位，比漾選物Beyond Select以『打造美好生活』為選品方向，從吃食、用品、穿搭、配戴、閱讀、音樂、芳香、品味……等五感體驗作全面性的選品及服務，邀請消費者一起為生活「選物」，打造自己的美好生活！
一只每天早晨喚醒靈魂的手沖壺，一束窗邊親手綁的乾燥花，或是一個陪伴你朝九晚五的咖啡杯……生活周遭的大小器物，不只是展現個人品味的外衣，更是帶來愉悅心情的最佳良伴。比漾選物店嚴選200種以上的商品，包含：台灣在地優良〈好食舖〉、獨創時尚新零嘴〈米BON〉、每季更新的主題展、增添生活情趣的乾燥花藝、展現時尚品味的流行配件、精緻細膩的北歐器皿及日本經典生活器物等。琳瑯滿目的多樣選品，等著忙碌的都會人放慢腳步、發掘其中獨特的故事與風味，創造生活的美好。
比漾選物店每季規劃不同主題，以策展的概念，邀請眾多品牌駐店合作，推出豐富多樣的主題商品展。第一季《咖啡主題》，特別集結台北六家名家咖啡店一同推出自家烘焙的咖啡豆及咖啡濾掛包，讓咖啡迷們飽嚐不同豆種的各式風味，盡享職人等級的咖啡日常。名家咖啡陣容有：GABEE、FIKA FIKA、AURA、RUFOUS、PELOSO、PEG。比漾選物店「美好生活提案」等著舊雨新知來為生活加味！讓你的生活更多采多姿 。
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