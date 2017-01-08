小孩挑食 營養師教絕招克服中央社 (2017-01-08 13:10)
小孩三餐挑食、食量小，讓家長擔心營養不夠、長不高。營養師李婉萍說，只要不過度挑食、偏食，不用強迫孩子；但每日應均衡吃各色食物，一日食材應超過10種。中央社記者陳偉婷攝 106年1月8日
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