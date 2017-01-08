教育部青年發展署為協助大專畢業生創業服務計畫穩定發展，推動歷屆創業家聚會，各自分享營運現況、服務及產品特色，另外還有創業門診，提供諮詢、診斷和輔導。（教育部青年署提供）中央社記者許秩維傳真 106年1月8日