經驗傳承加創業門診 助新創團隊進化升級中央社 (2017-01-08 13:10)
教育部青年發展署為協助大專畢業生創業服務計畫穩定發展，推動歷屆創業家聚會，各自分享營運現況、服務及產品特色，另外還有創業門診，提供諮詢、診斷和輔導。（教育部青年署提供）中央社記者許秩維傳真 106年1月8日
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