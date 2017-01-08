（優活健康網編輯部／綜合整理）為什麼老廢物質（＝毒素）會累積在體內，其實原因有非常多種。在這裡我們將針對這個問題，利用藥膳的根本──中醫學的概念作為基礎，請跟你的身體好好對話，找出自己所屬的類型。

腸胃機能有問題 易形成老廢物質

要避免毒素累積體內，過著元氣飽滿的生活，最關鍵的首要前提就是──擁有一副健康的腸胃。腸胃若能正常運作，便能順利消化吃下肚的食物，使其化為能量往全身輸送，剩餘的殘渣則透過尿液及糞便順暢排出體外。

然而，當腸胃機能發生問題時，吃下肚的食物無法被消化，就形成了老廢物質（＝毒素），囤積在體內。儘管慎選了吃進去的食物，卻無法轉換為能量（＝消化），那一切只是白費工夫。

顏色柔和的食物 也有治療情緒的效果

天生腸胃就不好的朋友就不用多說，而有些「自認為腸胃健壯」的朋友，也請特別多加留意。除了暴飲暴食以外，憂心忡忡與煩惱的習慣、以及日常生活中的壓力，也會對你的腸胃造成傷害。我個人認為現代社會中，屬於此類型的「毒人」是最多的。

由於此類型的人腸胃狀況不好，再怎麼努力攝取食物也無法消化，只會造成老廢物質越積越多。所以請這類型的朋友優先專注於修復腸胃機能。選擇外觀顏色柔和白淨的食物，也有安撫及治癒情緒的效果。另外，生冷食物（寒性食物）與辛辣物會刺激到胃，請盡量避免食用。

煩惱會減退食慾 造成胃部不適

過度的煩惱會讓造成食慾減退，所以光是心煩就會對腸胃造成傷害。人當然不可能每天活得無憂無慮，但是超過正常值便會導致胃部不適這樣的症狀顯現，這是一股來自體內的抗議。

要注重的不只是飲食管理，也請多傾聽自己身體發出的信號，隨時謹記要對自己好一點。揮別過去把身體逼到絕境的自己，接下來的重點就是未來要如何改善習慣，預防重蹈覆轍。

我個人胃也不太好，20幾歲時經常犯嚴重的胃痛毛病，不過藉由飲食與心態上的改變，現在已成功大幅改善。（本文摘自／這樣吃最排毒：日本青家食堂56道減壓排毒飲食， 輕鬆排除胃虛弱、元氣不足、壓力 毒、水腫毒，讓身體煥然一新！／出色文化）

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