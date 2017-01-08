醒腦開竅 側面彎腰好有效！優活健康資訊網 (2017-01-08 12:08)
（優活健康網編輯部／綜合整理）記得50年前，我還在當小學生時，一早到學校都得做早操，當時只是跟著做，也不懂到底為什麼做？現在研究養生多年，才發現，越簡單的東西，只要持續做，就有特別好的作用。例如，「側面彎腰」就能入膽鬆筋、醒腦開竅。
【運動法】
1） 採站姿，雙腳打開與肩寬。
2） 左手扠腰，右手伸展至頭頂上。
3） 將上半身往左側彎下，同時右手臂往左往下盡量延伸，彈性下壓約3至5次。
4） 換邊操作，將上半身往右側彎幾下，同時左手臂往右往下盡量延伸，一樣彈性下壓約3至5次。
5） 可配合體操節拍口令：1234、2234、3234、4234。左右各做20次。
關鍵是，一手一定要扠腰或撐在腰跨上，如此一來，在彎腰的同時，就可調整到肩頸骨頭與腰胯大轉子。
膽經是提供頭部最多能量的經絡
如此一左一右，就能鬆開一整晚沒延展的筋骨，同時打通足少陽膽經的氣血，醒腦開竅，開始一整天頭腦好的運作。
《黄帝內經》說：「十二經皆取決於膽。」為什麼膽經是十二經絡之首？因為，膽經密集環繞腦部，且從頭往下，經身體側面，走到第4腳趾，是提供頭部最多能量的經絡（網路），而頭部主宰全身系統，所以五臟六腑的十二條經絡皆取決於膽經。
每日早上做20次側面彎腰 頭清目明
因此，小小的側身彎腰，就能發揮莫大的作用。朋友們，早上一起床，上班前，左右各做20次側面彎腰，絕對讓你筋骨活潑、頭清目明唷！睡覺前，也做一下，可消除一整天的疲勞與緊張。（本文摘自逆轉失智症：我的母親這樣做，遠離失智，腦細胞活化了！記憶力提升了！／大喜文化）
關鍵字：
上一則：驚！失智與睡眠不佳有關係
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