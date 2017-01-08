（優活健康網編輯部／綜合整理）中醫學上將春天稱為「排毒之季」。如同沉睡在土壤中的種子在春天破土而出，奮力向外冒出新芽一般，我們的身體也能在此季節把累積的毒素向外排出。要幫助身體排毒，多攝取帶有微苦味的食物是很好的，像春天盛產的蔬菜、油菜花、食用土當歸、豆芽、蜂斗菜、蕨菜等等野菜，都是代表性的食材。

享受當季鮮蔬 自然也能順暢將毒素排出

另外香菇、西洋菜、芹菜與蕪菁也是很好的食物。從春季盛產微苦的蔬菜這點來看，也能明白為何春天是排毒之季了。在春天不需要特地進行排毒，大自然便已提供我們最天然的食材，享受當季鮮蔬的同時，自然也能順暢將毒素排出。

梅雨季同時也是TYPE D 的水毒最容易囤積的季節。大多數朋友可能因為天氣悶熱，而常常開冷氣或者吃生冷食物，但是請特別注意，身體過度受寒時會減緩腸胃運作，讓消化機能衰退，毒素也難以排出體外。

適量攝取小黃瓜、番茄 補充水分

因為天氣炎熱而出汗的緣故，會使體內的「熱」降溫，但「氣」與「血」也會伴隨著汗水流失，進而讓身體燃料不足，整個人無精打采。相信很多朋友也都曾經熱到失去食慾吧？

另外，現代的環境讓人很容易在夏天極度受寒，每天飲用加了冰塊的飲料請控制在一杯內，適量攝取小黃瓜、番茄與茄子等具有降溫效果的夏季盛產蔬果，也能補充因流汗而喪失的水分。

多攝取梨子、豆腐、菠菜滋潤身體

秋天被稱為乾燥的季節，就像翠綠的枝葉也徹底枯竭，變成乾硬脆弱的落葉一樣，我們的身體裡也呈現乾燥狀態。由於體內缺乏滋潤，排便就容易不順，形成便祕。建議多攝取梨子、豆腐、菠菜、豬肉、牡蠣、鰤魚、螃蟹與雞蛋等等，能給予身體滋潤，擺脫乾燥的食材吧。

過冷的冬季會讓整個身體蜷縮起來避免散熱，而毒素也因此出不去，非常容易囤積在體內。也因此就算在冬天攝取跟往常一樣的排毒飲食，也許難以達到一樣顯著的效果。

冬季呈現封閉狀態 代謝速度變得緩慢

然而就像動物會冬眠一樣，整個自然界在冬季都呈現封閉狀態，代謝速度變得緩慢。所以我們也順應自然，用平常心度過冬天，會是最佳的選擇。人體為了活過嚴冬，多少會胖一點，把這當作大自然的法則就好，不需過於在意。（本文摘自／這樣吃最排毒：日本青家食堂56道減壓排毒飲食， 輕鬆排除胃虛弱、元氣不足、壓力毒、水腫毒，讓身體煥然一新！／出色文化）

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