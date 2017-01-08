驚！失智與睡眠不佳有關係優活健康資訊網 (2017-01-08 12:35)
（優活健康網編輯部／綜合整理）中醫養生，常苦口婆心教人最晚最晚一定要在晚上11點上床睡覺，因為從子時開始是膽、肝循行更新的主要時段，我們的大腦主要能量，是來自膽經經絡的提供與順暢與否。
越晚睡覺 衰老得越快
假使沒有閉上眼睛，且躺下來放鬆休息，體內大部分的血液無法集中到肝臟作用（此時肝臟會脹大到幾近2倍），大腦就無法正常分泌褪黑激素、生長激素、可體松等重要的內分泌。而越晚睡覺，睡眠品質越差，身體自動修復力越來越弱，衰老得也就越快，記憶力越差。
所有針灸治療「不寐」的重要穴道，幾乎也都能治療「健忘」，所以長期睡不好，正是造成記憶力喪失的主因。
睡眠品質差 容易記憶流失
美國舊金山加州太平洋醫學中心（California Pacific Medical Center）研究所有一份關於睡眠的報告，是針對2820名、平均76歲的男性所做的研究，根據他們的睡眠狀況，再測試他們的認知能力，結果發現，如果睡眠品質差，且長達3至4年，恐怕就會出現記憶流失、注意力無法集中的情況，等於大腦變老了5歲！
睡前4小時別喝水 才能夜夜好眠
睡眠品質差，既影響可體松，也影響大腦健康，因為睡眠掌握著身心健康。怎麼改善，醫師說，平時就要運動，睡前四小時也別喝水，拋下憂慮，改變什麼都想要擔心的心態，才能夜夜好眠。（本文摘自逆轉失智症：我的母親這樣做，遠離失智，腦細胞活化了！記憶力提升了！／大喜文化）
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