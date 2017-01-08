由臺中市政府打造的多功能服務空間「東協廣場」，今（8）日上午11時正式啟用。由市長林佳龍偕同菲律賓、印尼、泰國、越南四國辦事處代表及中央長官共同揭牌，希望藉由服務中心的建置，提供各族群完善的服務以及促進族群間文化的尊重與包容。



記者常維鈞報導







台中市長林佳龍表示，市府為活化中區及照顧國際移工，將國際移工聚集的第一廣場更名為「東協廣場」，並由勞工局編列400萬預算打造成具多功能服務空間；另邀請「東協四國駐臺辦事處」設立巡迴服務中心，利用星期日不定期巡迴服務。







勞工局表示，東協廣場3樓攤位272會設置「國際移工生活照顧服務中心」，於每週一至周五下午13時至20時，天天都有具備勞動法令專業知識的工會志工協助服務；假日並配置東協諮詢人力協助翻譯。當移工有任何問題時，即可至東協廣場洽詢，希望藉此協助勞資雙方加強溝通，預警解決勞資問題，以促進勞資關係的和諧穩定。







勞工局並邀請菲律賓、越南、泰國印尼移工母國駐臺辦事處，於東協廣場3樓攤位273、攤位269成立的「東協四國駐臺辦事處巡迴服務中心」，則是利用星期日提供不定期的巡迴服務，讓移工可以就近辦理護照及相關證件申請等事項；辦事處同時可替需要洽公、洽商的市民或新移民、移工，提供投資、觀光等諮詢，讓民眾免於臺北-臺中往返奔波之苦。







而服務多元對象的「東協廣場溝通互動平臺」，將由暨南大學東南亞學系所進駐東協廣場3樓辦公室，做為東南亞國家文化交流、展演等空間。勞工局說，希望藉由該局在東協廣場積極規劃的藍圖，協助移工夥伴提早適應在臺生活，並促進市民、觀光客與東協國家人民間文化交流與共存共榮，形塑臺中市為推展新南向政策的友善國際城市重要指標。







勞工局黃局長荷婷強調，國際移工及新住民朋友在臺人數與日俱增，雖其文化、語言及生活習慣不同，但期待透過中心的多元化服務，落實族群多元共生理念，與市民共同營造、宣揚臺中市友愛的幸福意念，使成為友善國際移工、新住民朋友，且宜居移居的國際城市。