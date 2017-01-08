臺東家扶中心尼伯特風災家園重建服務工作即將在農曆年前結束，為讓受災家庭再次感受社會的溫馨關懷，家扶基金會董事長趙黎民、常務董事陳靜夫、張信次、董事林永發及執行長何素秋特別利用星期假日探視受災家庭，了解家庭房屋修繕後的居住狀況，並帶來新年禮物象徵「入厝祈福」，與家庭共同體會「把愛家進來」的幸福感。



尼伯特風災過後，家扶中心承諾弱勢家庭的孩子要把那被掀的屋頂蓋回來，讓漏水嚴重就像瀑布般的屋況不再，立即啟動家園重建服務，目前總共協助80戶家庭完成房屋修繕，幫孩子們找回家的感覺，還給孩子一個安安穩穩的避風港。



小軒(化名)的家，在歷經尼伯特風災凌晨3點的強風將屋頂掀開後，藉由家扶中心的協助，盼到了修繕資源挹注，屋頂、梁柱及老舊的門窗和簡陋的浴室及被雨水滲透了的木門，有了嶄新的面貌，也著實讓小軒及媽媽漸漸找回最基本的居住安全感，小軒媽媽不擅言辭，但看著屋頂螺絲被電鑽栓緊後又被速利康黏上的過程中，小軒媽媽直點頭，並泛紅著眼眶說:「感謝有家扶，讓我們今年可以好好過年了」。



家扶基金會董事長趙黎民表示，臺東家扶中心扶助家庭目前扶助1610戶扶助家庭，經過去年下半年的幾波的強風豪雨的侵襲，讓弱勢家庭的處境更為艱難，他們可謂弱勢中的弱勢！若不包括後續的莫蘭蒂、馬勒卡、梅姬、艾利等颱風所造成的災情，光是尼伯特風災臺東家扶受災戶就高達305戶，為此家扶中心規劃了「家園重建及修繕服務」「災後急難慰問金」、「家園重建及修繕服務」及「心理健康與學童生活照顧服務」等服務，家扶企盼透過各種服務讓受災家庭感受關愛和支持，帶給他們更多勇氣去面對風雨中的艱難。