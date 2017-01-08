正妹自拍房間卻凌亂不堪如戰場 驚見老鼠蹤影NOWnews今日新聞 (2017-01-08 12:07)
許多女生外表打扮得光鮮亮麗，卻沒有良好的衛生習慣，房間凌亂不堪且淪為不折不扣的「垃圾場」。
據英國《每日郵報》報導，美國一名來自路易斯安那州的亞莉莎（Alyssa），外出前把自己打扮得美美的，並且對著房間內鏡子自拍上傳到個人twitter意外爆紅，原因卻是因為她的房間背景太過髒亂。
房間地板上除了散落一地的衣服、枕頭、雜物之外，甚至還有網友發現後頭疑似有「老鼠」的蹤影，相當驚悚。
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