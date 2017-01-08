▲正妹自拍房間卻凌亂不堪如戰場。（圖／翻攝自dailymail）

許多女生外表打扮得光鮮亮麗，卻沒有良好的衛生習慣，房間凌亂不堪且淪為不折不扣的「垃圾場」。

據英國《每日郵報》報導，美國一名來自路易斯安那州的亞莉莎（Alyssa），外出前把自己打扮得美美的，並且對著房間內鏡子自拍上傳到個人twitter意外爆紅，原因卻是因為她的房間背景太過髒亂。

房間地板上除了散落一地的衣服、枕頭、雜物之外，甚至還有網友發現後頭疑似有「老鼠」的蹤影，相當驚悚。

▲有網友指出這裡疑似有老鼠蹤影。（圖／翻攝自dailymail）