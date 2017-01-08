▲了解森林。（圖／記者林柏年攝，2017.1.08）

每隔一段時間，華山文創園區都會有各式各樣的展覽，這次看到一個展間名叫《Wooderful life手創生活體驗展》，是一個可以好好認識森林木材、動手摸摸看DIY的地方。

▲wooderful life手創生活體驗展 。（圖／記者林柏年攝，2017.1.08）

業者從永續森林的概念、到體驗DIY手創和了解木製品的現代與傳統工藝，現場也提供DIY常設服務，結合APP軟體開發，可以3D模擬搭配近千種零件，將木製禮品更貼近現代生活。 以原木為起點，透過從人與木頭之間延伸的多重感知，他們提供「展、演、做、服務」的複合式空間，從視覺、味覺、聽覺、再到觸覺，享受舒適美好的生活。

▲寓教於樂了解森林樹木 。（圖／記者林柏年攝，2017.1.08）

首先看到的是「森」、「林」、「材」、「木」四區，以互動方式傳遞與木相關的知識，讓參觀者實際觸摸木材，感受質地木與生活息息相關，本區域從木與日常關係導入，認識台灣的林業樹種和利用。

▲寓教於樂了解森林樹木 。（圖／記者林柏年攝，2017.1.08）

其他還有影片區播放「孕育生命的起源」、「南美木業」、「WL木製工藝流程」、「木與生活」等影片，益智遊戲、APP體驗區、木作DIY體驗區等，是一個適合大人帶小朋友來體驗的展覽。現場還有展示販售非常多的木頭製品，有些真的讓人很想買走它。

▲動動手、DIY 。（圖／記者林柏年攝，2017.1.08）▲紙建築 西門紅樓 。（圖／記者林柏年攝，2017.1.08）

《Wooderful life手創生活體驗展》展覽位置位於華山文創園區中4館-B，展出時間至2月28日。