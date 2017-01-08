還有二週就是大學學測，為求心安和考運，許多廟宇文昌帝君案桌前都擺滿了准考證影本。嘉義市大天宮五穀王廟今天（8日）也舉辦光明法會為考生祈福，並贈送文昌筆和開竅符，吸引數百名考生到場，盼獲文昌帝君加持，安定心情，增加考運。



（龐清廉報導）



考季到來，一月下旬有大學學測，之後還有國中會考也將登場，連日來總不少學生到各大廟宇的文昌帝君駕前拜拜，祈求應試順利。



特地為考生舉辦光明法會的嘉義市大天宮五穀王廟，送給考生文昌筆和開竅符，還一一點上光明燈，並有乩生在場為考生加持，另外還有粽子和包子，祝福學子們能「包中」考取心中理想的學校和科系。



一早就有許多學生和家長在廟前大排長龍。一位媽媽說，希望神明保佑，讓女兒能考出應有的實力。另外一位黃同學則說向神明祈求可以疏解心中壓力，盼能以平常心應試，考到好學校。



大天宮五穀王廟董事長方雕義表示，為考生祈福的光明法會目的是讓考生定心疏壓，每年都會固定舉辦二次，甚至還有學校帶著整班應屆考生參與。



除了為考生祈福，每年捐助超過三百萬元善款的五穀王廟慈善會今天也同時舉辦冬令救濟，在善心人士林來順和全美公司等企業協助下，分送救濟金和大量物資幫助六十戶邊緣戶。



