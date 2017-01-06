T-ARA孝敏等出席活動 長靴短裙盡顯曲線美Wow!NEWS新聞網 (2017-01-06 14:47)
bnt新聞訊 5日下午，某品牌在韓國首爾江南區新沙洞林蔭路舉行特別活動，組合T-ARA成員孝敏、演員高佑麗、徐宥利、韓國小姐李慧媛、歌手Sleepy、DinDin等出席。 吳婧怡/文 曺熙善/圖
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